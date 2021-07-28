Хомчак был уволен потому, что недостаточно эффективно исполнял поставленные Зеленским задачи – Подоляк

"В случае с заменой главнокомандующего один из ключевых мотивов – необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных – их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", – сказал он.

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского.

"Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов – это приоритет президента. Теперь, после комплексных кадровых перемен, ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности", – заявил Подоляк.