ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ, Украина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хомчак перешел на должность первого замгенсекретаря СНБО
Хомчак перешел на должность первого замгенсекретаря СНБО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 27 июля.

Хомчака перевели на другую должность

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Спикер президента отметил, что Зеленский "не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ". "Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное", – добавили в Офисе президента.

Хомчак переходит на должность первого замсекретаря СНБО.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный.

Война в Украине

За 26 июля на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, ранены семеро украинских военных. 27 июля в штабе ООС сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны боевиков, украинские воины не пострадали.

За год действия режима прекращения огня потери ВСУ уменьшились в два раза, сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Олимпиада 2020 в Токио

По итогам четвертого дня летних Олимпийских игр в Токио 2020 года медальный зачет возглавляет ЯпонияСборная Украины, которая сегодня завоевала третью бронзу в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, делит в медальном зачете 47-е место с Казахстаном.

Кроме того, сегодня украинские пловцы вышли в финал Олимпиады в Токио, причем Михаил Романчук установил новый олимпийский рекорд. 

На Олимпиаде выявили уже более 150 случаев COVID-19рекордное количество новых случаев COVID-19 и во всем Токио. 

В Киеве прошел массовый крестный ход

УПЦ МП организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы.

В шествии приняло участие, по данным полиции, более 55 тыс. человек. Большинство верующих на мероприятии были без масок

По данным опроса, 75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину.

Руководству АРМА объявили о подозрении в присвоении $400 тыс.

ГБР, СБУ и Офис генпрокурора сообщили, что в деле о присвоении порядка $400 тыс. сегодня были объявлены подозрения шести фигурантам. Правоохранители не назвали фамилий, но речь идет о топ-менеджменте Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил, что написал заявление об отставке с должности и увольнении из органов прокуратуры.

В то же время в ведомстве заявили, что Мамедов не может быть уволен с должности по собственному желанию, так как против него ведется дисциплинарное производство.

В Украине появился новый нардеп

ЦИК зарегистрировал Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" вместо Дениса Монастырского, который занял пост министра внутренних дел. 

Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

К концу года США завершат военную миссию в Ираке, которая длилась несколько лет, сообщил президент США Джо Байден.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО добавили более 20 новых объектов

Комитет всемирного наследия на заседаниях 25–27 июля включил ряд объектов в список ЮНЕСКО. Некоторые из них являются природными объектами, другие – культурными, часть находится под угрозой.

Теги: СБУ, ЦИК, Джо Байден, полиция, УПЦ МП, СНБО, Донбасс, военные, сборная Украины, Олимпиада, Владимир Зеленский, шествие, ВСУ, крестный ход, война в Украине, Руслан Хомчак, Олимпиада 2020, увольнение, Гюндуз Мамедов, Слуга народа, Валерий Залужный, АРМА, Офис генпрокурора, ГБР, ООС, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS