СМИ назвали фамилии фигурантов дела о присвоении имущества в АРМА

Агентство УНН написало со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что подозрения сегодня объявили и.о. председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Светлане Сердюк и А.Д. Серокуровой (обе – вероятные соорганизаторы схемы, полное имя Серокуровой агентство не указывает) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА якобы перечислило деньги).

Павленко в Facebook опубликовал фото врученного ему подозрения.

О вручении подозрения Сигидину и Павленко написало сегодня и издание "Цензор.НЕТ".

"Также ГБР подготовило ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей", – добавляет УНН.

Фото: unn.com.ua

Накануне СМИ сообщали, что следователи ГБР допросили должностных лиц АРМА по делу о незаконной передаче арестованных $400 тыс. по поддельным документам, отмечает агентство.

"По сообщениям в СМИ, следователи ГБР попросили предоставить образцы подписи и почерка для экспертизы, так как в доме топ-чиновников АРМА во время обысков изъяли множество документов и записные книжки, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Также источники сообщают, что ГБР признало потерпевшим по делу о незаконном присвоении $400 тыс. киевского бизнесмена Сергея Кисилева. Зато Кисилев не признает себя потерпевшим, поскольку потерпевшим по данному делу является государство Украина, а $400 тыс. были незаконно перечислены Игорю Королю со счета государственного учреждения", – пишет УНН.