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ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ назвали фамилии фигурантов дела о присвоении имущества в АРМА

Агентство УНН опубликовало фото вручения подозрения
Агентство УНН опубликовало фото вручения подозрения
Фото: unn.com.ua

ГБР, СБУ и Офис генпрокурора 27 июля сообщили, что в деле о присвоении порядка $400 тыс. сегодня были объявлены подозрения шести фигурантам. Правоохранители не указали, кто именно получил подозрения.

Агентство УНН написало со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что подозрения сегодня объявили и.о. председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Светлане Сердюк и А.Д. Серокуровой (обе – вероятные соорганизаторы схемы, полное имя Серокуровой агентство не указывает) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА якобы перечислило деньги).

Павленко в Facebook опубликовал фото врученного ему подозрения.

https://www.facebook.com/pavlenko.volodymyr/posts/4072722089484773

О вручении подозрения Сигидину и Павленко написало сегодня и издание "Цензор.НЕТ".

"Также ГБР подготовило ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей", – добавляет УНН. 

Фото: unn.com.ua
Фото: unn.com.ua

Накануне СМИ сообщали, что следователи ГБР допросили должностных лиц АРМА по делу о незаконной передаче арестованных $400 тыс. по поддельным документам, отмечает агентство.

"По сообщениям в СМИ, следователи ГБР попросили предоставить образцы подписи и почерка для экспертизы, так как в доме топ-чиновников АРМА во время обысков изъяли множество документов и записные книжки, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Также источники сообщают, что ГБР признало потерпевшим по делу о незаконном присвоении $400 тыс. киевского бизнесмена Сергея Кисилева. Зато Кисилев не признает себя потерпевшим, поскольку потерпевшим по данному делу является государство Украина, а $400 тыс. были незаконно перечислены Игорю Королю со счета государственного учреждения", – пишет УНН.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили, по данным адвоката юридической компании "Миллер" Маси Найема, у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию. 

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В расследованиях "СтопКор" и "Украинская правда" в феврале сообщали, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.

Теги: СБУ, коррупция, подозрение, АРМА, Офис генпрокурора, ГБР
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