Руководству АРМА объявили о подозрении в присвоении порядка $400 тыс. – Офис генпрокурора

По версии следствия, врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства, два действующих адвоката и один гражданин в течение ноября – декабря 2020 года завладели почти $400 тыс., признанными "вещественными доказательствами по ряду уголовных производств" и переданными в управление АРМА.

СБУ в то же время уточнила, что речь идет о $395 тыс., а по версии ГБР, сумма превышает $400 тыс.

"Вместо хранения денег в АРМА их незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Произошло это в результате сговора, в который вступили руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда Киева", – отметили в СБУ.

В СБУ заявили, что получили подтверждение контактов и личных встреч в периоды времени, которые "имеют значение для уголовного производства".

Сейчас шестерым подозреваемым объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"РБК-Украина" со ссылкой на источники в ГБР сообщило, что подозрения вручены главе АРМА Виталию Сигидину и его заместителю Владимиру Павленко.