"Сначала требовали отрезать ухо или палец, а потом – всадить две пули в руку и ногу". СБУ задержала ответственных за нападение на замглавы АРМА

По предварительной информации спецслужбы, к нападению причастны три человека. При этом двое из них – выходцы из криминальных кругов.

Сотрудники СБУ установили, что требованием заказчиков к исполнителям было не убийство, а запугивание Павленко путем нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, согласно показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать замглавы АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить две пули в руку и ногу".

"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тыс. Кроме денег, задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адресе проживания, месте работы, графике и маршруте движения, а также другую персональную информацию", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, во время имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и имитировал выстрелы в потерпевшего.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков в Киеве и Одессе.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube