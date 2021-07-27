75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину – опрос

Как отмечают социологи, во всех возрастных группах большая часть респондентов заявляли, что преемницей Киевской Руси является Украина Фото: Православна Церква України / Facebook

При этом в 2008 году такого мнения придерживались 54% опрошенных.

Россию преемницей Киевской Руси считают 8% респондентов. В 2008 году – 18%.

Еще 9% украинцев думают, что ни одна из двух стран не является преемницей Киевской Руси.

Как отмечают социологи, во всех возрастных группах большая часть респондентов заявляли, что преемницей Киевской Руси является Украина.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.