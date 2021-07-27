75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину – опрос

При этом в 2008 году такого мнения придерживались 54% опрошенных.
Россию преемницей Киевской Руси считают 8% респондентов. В 2008 году – 18%.
Еще 9% украинцев думают, что ни одна из двух стран не является преемницей Киевской Руси.
Как отмечают социологи, во всех возрастных группах большая часть респондентов заявляли, что преемницей Киевской Руси является Украина.
Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
День Крещения Руси–Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
УПЦ МП сегодня организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.
Мероприятия к годовщине крещения Киевской Руси продлятся и 28 июля. В этот день в 9.00 на площади перед Успенским собором Лавры начнется литургия, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.