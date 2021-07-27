Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

Расшифровку его выступления приводит сайт Белого дома.

"Наша роль в Ираке будет заключаться в том [...], чтобы продолжать обучение, помогать и разбираться с ИГИЛ по мере появления, но к концу года боевой миссии уже не будет", – сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что США "поддерживают укрепление демократии в Ираке".

"Мы очень хотим убедиться, что выборы пройдут в октябре. Мы также привержены сотрудничеству в области безопасности. Наша общая борьба с ИГИЛ имеет решающее значение для стабильности региона. И наше сотрудничество в борьбе с терроризмом будет продолжаться, даже когда мы перейдем на новый этап", – добавил Байден.

Премьер-министр Ирака в интервью The Associated Press, опубликованном 26 июля, сказал, что страна больше не нуждается в помощи иностранных войск. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции возглавляемой США.

Ранее 26 июля The Associated Press писало о планах Белого дома завершить боевую миссию США в Ираке. Источник агентства отмечал, что иракские военные доказали способность защитить свою страну