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Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

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Байден подтвердил, что США завершат военную миссию в Ираке
Байден подтвердил, что США завершат военную миссию в Ираке
Фото: ЕРА

К концу года США завершат военную миссию в Ираке. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими 26 июля сообщил президент США Джо Байден.

Расшифровку его выступления приводит сайт Белого дома. 

"Наша роль в Ираке будет заключаться в том [...], чтобы продолжать обучение, помогать и разбираться с ИГИЛ по мере появления, но к концу года боевой миссии уже не будет", – сказал он. 

Глава Белого дома подчеркнул, что США "поддерживают укрепление демократии в Ираке". 

"Мы очень хотим убедиться, что выборы пройдут в октябре. Мы также привержены сотрудничеству в области безопасности.  Наша общая борьба с ИГИЛ имеет решающее значение для стабильности региона.  И наше сотрудничество в борьбе с терроризмом будет продолжаться, даже когда мы перейдем на новый этап", – добавил Байден. 

Премьер-министр Ирака в интервью The Associated Press, опубликованном 26 июля, сказал, что страна больше не нуждается в помощи иностранных войск. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции возглавляемой США. 

Ранее 26 июля The Associated Press писало о планах Белого дома завершить боевую миссию США в Ираке. Источник агентства отмечал, что иракские военные доказали способность защитить свою страну

Контекст:

В 2003 году международная коалиция во главе с США свергла режим иракского диктатора Саддама Хусейна и вела войну до 2011 года. В 2014 году войска США вернулись в Ирак, чтобы помочь властям страны в борьбе с ИГИЛ.

Как сообщает CNN, сейчас в Ираке 2500 американских военных. Как изменится эта цифра к концу года, американские чиновники не уточняют. 

Теги: Ирак, терроризм, Джо Байден, военные, миссия, ИГИЛ, войска
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