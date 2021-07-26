США планируют завершить боевые миссии в Ираке до конца года – СМИ

План перевода американской военной миссии, которая помогает Ираку в борьбе с террористической организацией ИГИЛ, будет изложен в широком коммюнике, которое опубликуют сегодня после встречи лидеров двух стран в Белом доме. Планируется, что американские военные будут оказывать Ираку консультативную помощь.

Источник отметил, что иракские военные доказали способность защитить свою страну. Тем не менее, по словам чиновника, администрация Байдена признает, что ИГИЛ остается значительной угрозой.