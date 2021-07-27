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Мамедов не может быть уволен с должности, против него ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

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Мамедов увольняется после 25 лет работы в прокуратуре, ранее у него забрали руководство департаментами и отстранили от допуска к гостайне
Мамедов увольняется после 25 лет работы в прокуратуре, ранее у него забрали руководство департаментами и отстранили от допуска к гостайне
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Заявление заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию находится на рассмотрении у генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

"Гюндуз Мамедов сегодня подал заявление об увольнении с административной должности и из органов прокуратуры по собственному желанию, которое сейчас находится на рассмотрении у генерального прокурора", – подтвердили в ведомстве.

О подаче заявления сегодня сообщил сам Мамедов

В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществлению дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", – сообщили в ОГП.

Отмечается, что после открытия дисциплинарного производства Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном.

"В соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

20 июля юридическая фирма "Миллер" сообщила, что 7 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно Мамедова по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Ильи Мечникова.

26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ. 

Теги: Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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