Мамедов не может быть уволен с должности, против него ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

Мамедов увольняется после 25 лет работы в прокуратуре, ранее у него забрали руководство департаментами и отстранили от допуска к гостайне Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Гюндуз Мамедов сегодня подал заявление об увольнении с административной должности и из органов прокуратуры по собственному желанию, которое сейчас находится на рассмотрении у генерального прокурора", – подтвердили в ведомстве.

О подаче заявления сегодня сообщил сам Мамедов.

В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществлению дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", – сообщили в ОГП.

Отмечается, что после открытия дисциплинарного производства Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном.

"В соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.