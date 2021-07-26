Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры – адвокаты

"Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры. Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым [...] своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора", – говорится в сообщении.

Адвокаты отметили, что Мамедова отстранили от управления департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, а также департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили ему доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора "и открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями".

"Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий", – заявили в "Миллер".

Юристы подчеркнули, что Мамедов принял решение об отставке после 25 лет работы в прокуратуре.