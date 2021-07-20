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На замгенпрокурора Мамедова завели уголовное дело

У Мамедова ранее забрали два департамента и тренинговый центр прокуроров
У Мамедова ранее забрали два департамента и тренинговый центр прокуроров
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Государственное бюро расследования 7 июля открыло производство о возможном совершении уголовного преступления заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым. Об этом 20 июля сообщила в Facebook адвокатская фирма "Миллер", которая защищает его интересы.

В отношении него открыли производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Юристы выяснили, что производство начали якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека". В документе он фигурирует под именем В. Бойко.

При этом сам журналист Владимир Бойко, которому и приписывают заявление, в своем Facebook 8 июля писал, что такой газеты не существует, а ее адрес – придуманный. Бойко уверяет, что заявление написал некий Виктор Швец, который ранее работал в интернет-издании "Багнет".

Также журналист заявил, что этот Швец регулярно занимается рассылкой подобных фейковых заявлений, а от имени "журналиста В. Бойко" уже неоднократно поступали фальшивые заявления по самым разным поводам.

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции – подразделения Офиса генерального прокурора, напрямую подчиненного [генпрокурору] Ирине Венедиктов, а следователи Государственного бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий", – добавили защитники.

Кроме того, по словам защитников, Мамедова противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. При этом он подал в СБУ все необходимые для этого документы.

Юристы уверены, что все эти действия направлены на то, чтобы в конечном итоге уволить Мамедова с занимаемой им должности.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4186451591441926

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, теперь работу департамента курирует лично Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за каких-то секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая тоже была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров. 

Теги: Украина, юрист, уголовное дело, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора, ГБР
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