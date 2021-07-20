На замгенпрокурора Мамедова завели уголовное дело

В отношении него открыли производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Юристы выяснили, что производство начали якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека". В документе он фигурирует под именем В. Бойко.

При этом сам журналист Владимир Бойко, которому и приписывают заявление, в своем Facebook 8 июля писал, что такой газеты не существует, а ее адрес – придуманный. Бойко уверяет, что заявление написал некий Виктор Швец, который ранее работал в интернет-издании "Багнет".

Также журналист заявил, что этот Швец регулярно занимается рассылкой подобных фейковых заявлений, а от имени "журналиста В. Бойко" уже неоднократно поступали фальшивые заявления по самым разным поводам.

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции – подразделения Офиса генерального прокурора, напрямую подчиненного [генпрокурору] Ирине Венедиктов, а следователи Государственного бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий", – добавили защитники.

Кроме того, по словам защитников, Мамедова противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. При этом он подал в СБУ все необходимые для этого документы.

Юристы уверены, что все эти действия направлены на то, чтобы в конечном итоге уволить Мамедова с занимаемой им должности.