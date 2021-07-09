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ПОЛИТИКА

"Задача была убрать Мамедова". Венедиктова забрала у своего зама еще два направления в ОГПУ

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У Мамедова забрали департамент защиты интересов детей и тренинговый центр прокуроров
У Мамедова забрали департамент защиты интересов детей и тренинговый центр прокуроров
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров. Об этом речь идет в указе №226 от 8 июля, который был опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

Департамент защиты интересов детей возглавил заместитель Венедиктовой Игорь Мустеца, а тренинговый центр получил замгенпрокурора Алексей Симоненко.

Журналист и волонтер Ольга Решетилова 9 июля заявила в Facebook, что генпрокурор своими действиями "еще раз доказала, что все эти истории о секретных письма и государственную тайну – просто тупые отмазки".

"Задача была убрать Гюндуза Мамедова. Не понимаю только, зачем были все эти танцы? Венедиктова говорила, что она не единственная в прокуратуре, у кого есть яйца. Ну, если есть яйца, то просто возьми и уволь и не морочь голову. А делать всю страну идиотами – это очень плохая история", – отметила Решетилова.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4371937386171716

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу в Офисе генпрокурора. Он, в частности, координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбитом украинском пассажирском самолете в Иране.

Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по поводу преступлений России и расследует уголовное производство в отношении организации "Украинский выбор" Медведчука.

Инициатором и идеологом создания подразделения был Мамедов. В его подчинении до последнего времени находился этот департамент.

30 июня департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора – Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

Якубовского в СМИ связывают с Медведчуком. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, теперь работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично Венедиктова не комментировала свое решение, но на этой неделе она провела встречу с правозащитниками и юристами. На ней, по словам Решетиловой, генпрокурор сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за каких-то секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая тоже была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне". В чем заключалось это нарушение, присутствующим сообщить отказались. "Венедиктова ответила, чтобы мы не волновались, что ничего такого страшного там нет. Но что именно нестрашное заставило (заставило безальтернативно, Ирина Валентиновна сказала, что у нее вообще не было дискреции поступить иначе) обезглавить стратегический институт во время войны, нам тоже никто не скажет, потому что это тайная тайна", – возмутилась Закревская.

Теги: Генпрокуратура, Ольга Решетилова, Гюндуз Мамедов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко, Игорь Мустеца
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