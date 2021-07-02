"Устранение Мамедова станет подарком для врагов Украины". В Хельсинкской группе прокомментировали ситуацию в Офисе генпрокурора

Мамедов был инициатором и идеологом создания департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Зачем отстранять прокурора, усилия которого были столь важными для достижения прогресса, если нет конечной цели уничтожения департамента? Зачем ограничивать идеолога и лидера подразделения, который демонстрирует результат, которому доверяют правозащитники и общество? Мы уже неоднократно связывали проблемы, с которыми сталкивался этот департамент, с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором", – отметил он.

Павличенко подчеркнул, что правосудие над военными преступниками требует немалых юридических знаний – не только национального законодательства, но и международного, так как право войны регулируется более чем тремя десятками международных актов.

"Изучение этого всего массива требует определенного времени, а у нас его уже просто нет. Тем более есть большое сомнение, что генпроукрор будет лично изучать международное право, углубляться в суть таких сложных и многоэпизодных уголовных производств или лично участвовать в переговорах, скажем, с Ираном или в судебных заседаниях по MH17", – считает глава Хельсинкской группы.

Он заявил также, что решение "не имеет логики, более того – даже является преступным".

"Когда Международный уголовный суд признал наличие военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта, когда рассматривается возможность открытия полноценного следствия, проводить подобные глобальные изменения в департаменте, мягко говоря, сомнительно. Помним поговорку, что коней на переправе не меняют. По большому счету, победу бы тогда стоит праздновать стране-агрессору, ведь решение может привести к печальным последствиям и свести на нет всю работу", – отметил Павличенко.