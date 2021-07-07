Гордон об отстранении Мамедова от руководства "департаментом войны" в Офисе генпрокурора: Мамедова надо вернуть. На таких людях держится Украина

Этот департамент в СМИ называют "департаментом войны".

"Гюндуз Мамедов – это один из немногих патриотов Украины, на которых все держится. Это абсолютно некоррупционный человек (он принципиально не берет взяток), он создал и собрал команду блестящих профессионалов (я этих ребят видел, я хорошо их знаю), вырастил, и эти люди все семь с половиной лет агрессии России фиксировали все [преступления]. Там наработаны такие материалы... Я не могу много говорить, но в этом "департаменте войны" наработано на несколько нюрнбергских или гаагских процессов", – сказал Гордон.

Он возмутился, что Мамедова отстранили от руководства "департаментом войны" и назначили вместо него другого заместителя генпрокурора – Максима Якубовского, которого называют человеком кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Мамедова отстраняют от руководства "департаментом войны" и назначают на его место человека Медведчука. Я хочу задать вопрос туда, в воздух: это диверсия? Это российская агентура у нас уже взяла верх и там? Что происходит? На Мамедове держится вся позиция Украины по сбитому [в Донецкой области в 2014 году малайзийскому] Boeing. Он курирует множество секретных, серьезнейших спецопераций в тылу врага", – сказал Гордон.

Журналист сообщил, что Мамедов совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны документировал все факты, которые бывший боевик "ДНР" Игорь Гиркин изложил в интервью Гордону в 2020 году.

"Он участвовал в спецоперации по Гиркину, в которой участвовал и я, и сейчас результаты в Гааге. Это он документировал совместно с Главным управлением военной разведки, – рассказал Гордон. – А теперь что происходит? Это уму непостижимо. Даже правозащитники, которые всю жизнь борются с прокурорами, выступили с протестом: верните Мамедова на "департамент войны"! Кому это надо? Кто это делает? Кто издевается над украинской государственностью таким образом? Что это за предательство, где его корни? Кто отвечает за это? Что хотят? Хотят все доказательства агрессии России, которые должны пойти на процессы в Гааге и других местах, похерить на корню, уничтожить? Я считаю, что это не поздно исправить. И я очень твердо говорю: Мамедова надо вернуть на место. На таких людях (их мало) держится Украина".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube