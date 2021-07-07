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Гордон об отстранении Мамедова от руководства "департаментом войны" в Офисе генпрокурора: Мамедова надо вернуть. На таких людях держится Украина

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Гордон об отстранении Мамедова: Это диверсия? Предательство?
Гордон об отстранении Мамедова: Это диверсия? Предательство?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает ошибкой отстранение заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова от должности руководителя департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Такое мнение журналист высказал в эфире телеканала "Украина 24" 6 июля.

Этот департамент в СМИ называют "департаментом войны". 

"Гюндуз Мамедов – это один из немногих патриотов Украины, на которых все держится. Это абсолютно некоррупционный человек (он принципиально не берет взяток), он создал и собрал команду блестящих профессионалов (я этих ребят видел, я хорошо их знаю), вырастил, и эти люди все семь с половиной лет агрессии России фиксировали все [преступления]. Там наработаны такие материалы... Я не могу много говорить, но в этом "департаменте войны" наработано на несколько нюрнбергских или гаагских процессов", – сказал Гордон. 

Он возмутился, что Мамедова отстранили от руководства "департаментом войны" и назначили вместо него другого заместителя генпрокурора – Максима Якубовского, которого называют человеком кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 

"Мамедова отстраняют от руководства "департаментом войны" и назначают на его место человека Медведчука. Я хочу задать вопрос туда, в воздух: это диверсия? Это российская агентура у нас уже взяла верх и там? Что происходит? На Мамедове держится вся позиция Украины по сбитому [в Донецкой области в 2014 году малайзийскому] Boeing. Он курирует множество секретных, серьезнейших спецопераций в тылу врага", – сказал Гордон.

Журналист сообщил, что Мамедов совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны документировал все факты, которые бывший боевик "ДНР" Игорь Гиркин изложил в интервью Гордону в 2020 году

"Он участвовал в спецоперации по Гиркину, в которой участвовал и я, и сейчас результаты в Гааге. Это он документировал совместно с Главным управлением военной разведки, – рассказал Гордон. – А теперь что происходит? Это уму непостижимо. Даже правозащитники, которые всю жизнь борются с прокурорами, выступили с протестом: верните Мамедова на "департамент войны"! Кому это надо? Кто это делает? Кто издевается над украинской государственностью таким образом? Что это за предательство, где его корни? Кто отвечает за это? Что хотят? Хотят все доказательства агрессии России, которые должны пойти на процессы в Гааге и других местах, похерить на корню, уничтожить? Я считаю, что это не поздно исправить. И я очень твердо говорю: Мамедова надо вернуть на место. На таких людях (их мало) держится Украина"

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу в Офисе генпрокурора. Он, в частности, координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбитом украинском пассажирском самолете в Иране.

Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по поводу преступлений России и расследует уголовное производство в отношении организации "Украинский выбор" Медведчука.

Инициатором и идеологом создания подразделения был Мамедов. В его подчинении до последнего времени находился этот департамент.

30 июня департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора – Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

Якубовского в СМИ связывают с Медведчуком. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, теперь работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова

Публично Венедиктова не комментировала свое решение, но на этой неделе она провела встречу с правозащитниками и юристами. На ней, по словам журналиста и волонтера Ольги Решетиловой, генпрокурор сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за каких-то секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая тоже была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне". В чем заключалось это нарушение, присутствующим сообщить отказались. "Венедиктова ответила, чтобы мы не волновались, что ничего такого страшного там нет. Но что именно нестрашное заставило (заставило безальтернативно, Ирина Валентиновна сказала, что у нее вообще не было дискреции поступить иначе) обезглавить стратегический институт во время войны, нам тоже никто не скажет, потому что это тайная тайна", – возмутилась Закревская. 

Теги: Дмитрий Гордон, Виктор Медведчук, правозащитники, Игорь Гиркин, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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