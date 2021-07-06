Правозащитники говорят, что готовы продолжить сотрудничество с "департаментом войны" и Венедиктовой, если Мамедова восстановят

Надежда Волкова: Это уже второй раз за последний год, когда генпрокурор ставит под неоправданную угрозу работу департамента Фото: radiosvoboda.org

Она отметила, что разговор был непростым и каждый из участников беседы "сделал свои выводы".

Департамент был в подчинении замгенпрокурора Мамедова до недавнего времени, теперь его курирует Венедиктова лично. Журналист и волонтер Ольга Решетилова говорила, что Венедиктова объясняла в ходе встречи с правозащитниками свое решение "письмами из СБУ".

"Этот департамент – это продукт не только ОГП и государства. Это наш общий результат. Наблюдать и продолжать помогать тем, в чьих руках департамент превращается в политический инструмент для реализации их амбиций, ни я лично, ни Ukrainian Legal Advisory Group не будем. Генпрокурор несколько раз во время встречи приглашала нас продолжать сотрудничество с департаментом под ее курированием. Но наша позиция такова: ULAG абсолютно готова продолжать сотрудничать с департаментом и с госпожой генпрокурором при условии, что Гюндуз Мамедов будет восстановлен как курирующий работу департамента. В таком случае мы будем абсолютно рады сотрудничеству", – написала она.

В колонке для "Украинской правды", которая вышла 6 июля, Волкова заявила, что Венедиктова, переподчинив департамент, "разрушила надежду на наказание военных преступников".

По мнению правозащитницы, генпрокурор не осознает своей ответственности за обеспечение привлечения к ответственности военных преступников.

"Пока [Мамедов] координировал работу этого департамента, у нас как у правозащитников, представителей пострадавших от вооруженного конфликта и самих пострадавших была надежда на то, что государство выполнит свой долг и обеспечит надлежащие процессы правосудия в отношении тяжких преступлений. [...] У Мамедова была надлежащая мотивация, но самое главное – он уже имел накопленный массив знаний и опыта в расследовании и осуществлении процессуального надзора в таких производствах, было налажено сотрудничество с организациями гражданского общества, международными организациями и экспертами, а еще было желание развивать и совершенствовать знания и навыки среди прокуроров департамента", – отметила Волкова.

Она, как и авторы обращения к послам и международным организациям, считает, что у самой Венедиктовой недостаточной опыта и знаний в этой сфере.

"Это уже второй раз за последний год, когда генпрокурор ставит под неоправданную угрозу работу департамента. Для большинства из нас это является поводом для сомнений в ее профессионализме, независимости и беспристрастности и серьезных беспокойств относительно реального продолжения юридического противодействия агрессии РФ против Украины", – подчеркнула Волкова.