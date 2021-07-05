Главред Центра журналистских расследований: Главный бенефициар сбоев в работе "департамента войны" и подвешивания в воздухе Мамедова – это Россия

Она подчеркнула, что Мамедов регулярно подвергался атакам "от грязных медийных вбросов, разгоняемых ботофермами, до блокирования работы, а теперь уже и отстранения от руководства департаментом".

"Во всей стране сейчас нет руководителя, который мог бы без негативных последствий для деятельности департамента заменить Мамедова. Потому что "департамент войны" – это его детище. Он его архитектор, идеолог и разработчик стратегий и методик расследования военных преступлений, содеянных на временно оккупированных территориях в условиях вооруженного конфликта", – написала Самар.

По ее словам, эти преступления не расследовали с такой квалификацией до того, как Мамедов возглавил прокуратуру АР Крым.

"Главный бенефициар всех этих сбоев в работе "департамента войны" и подвешивания в воздухе Гюндуза Мамедова и его команды – это Россия. Ей это выгодно и полезно, более того, ее уши в этой ситуации лишь пушком выглядят. Их там, типа, нет. На авансцене только наши украинские тараканы. Но ответственность за весь этот скандал, который выходит уже за пределы страны, будет лежать на президенте [Украины Владимире] Зеленском. Чем совсем почему-то не проникаются те, кто думает, что своими действиями сейчас ему угождают", – подчеркнула главред.