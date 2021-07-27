ЦИК зарегистрировала Швачко народным депутатом вместо Монастырского

"Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, проживает в городе Сумы, беспартийного, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139" – зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Швачко прошел в Верховную Раду, поскольку нардеп Денис Монастырский из "Слуги народа" занял пост министра внутренних дел.

Швачко родился в 1992 году, проживает в Сумах.

Первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что Швачко – активист из сумской ячейки партии, который был в ней с самого начала президентской кампании.

"Прошел президентскую кампанию, парламентскую кампанию. Антон Швачко – IT-менеджер, IT-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть это наша команда, региональная Зе-команда", – сказал Корниенко.

По образованию Швачко – инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог.