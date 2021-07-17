Новый глава МВД Украины хочет на месяц исчезнуть из информационного поля – Арахамия

"У него есть интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплотить. Но он решил, сегодня мне сказал, условно на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, какие есть наработки, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он всем расскажет, чем будет заниматься, как он видит воплощение каких-то программ для того, чтобы мы потом как парламент могли его контролировать", – сказал он.

По словам нардепа, у него "большая надежда на Дениса Монастырского".

Арахамия подчеркнул, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который до назначения министром возглавлял Монастырский, "входит в топ-5 сложнейших комитетов".