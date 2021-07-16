Зеленский представил Монастырского в качестве главы МВД Украины: Мы все хотели, чтобы вы стали министром

Зеленский поздравил Монастырского с "очень важным доверием от парламента, премьер-министра и президента".
"Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что очень важно, чтобы президент доверял министрам, в первую очередь – руководителям правоохранительных органов.
Удостоверение министра внутренних дел Монастырскому вручил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Монастырского. Сам Монастырский заявил, что "идет на жертву".
Утром 16 июля представление Шмыгаля поддержал профильный комитет Рады и рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром. В тот же день Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского главой МВД Украины. За проголосовал 271 народный депутат, против – ни одного. Новоназначенный министр принял присягу.