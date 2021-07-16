"Проявляют харассмент". Корниенко возмутился, что политика, который займет в Раде место Монастырского, журналисты называют "ноунеймом"

В ответ на просьбу рассказать о человеке, который займет в Раде место нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского, сегодня ставшего новым главой МВД, Корниенко сообщил, что Антон Швачко – активист из сумской ячейки партии, который был в ней с самого начала президентской кампании.

"Прошел президентскую кампанию, парламентскую кампанию. Антон Швачко – IT-менеджер, IT-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть это наша команда, региональная Зе-команда", – сказал Корниенко.

Он также не одобрил тон статей о Швачко в прессе и комментариев о нем в социальных сетях.

"Журналистам, которые проявляют харассмент в соцсетях в отношении Антона, посоветовал бы познакомиться с Антоном, взять комментарий, интервью, а потом делать оценочные суждения, что это "какой-то очередной ноунейм", – заявил глава партии.