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Активисты из Николаева провели митинг под МВД в Киеве и призвали Монастырского остановить давление на пострадавших от НГЗ

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Николаевцы сообщили, что их обвиняют в мошенничестве, и назвали такие обвинения абсурдными
Николаевцы сообщили, что их обвиняют в мошенничестве, и назвали такие обвинения абсурдными
Фото: СТОП ШЛАМ / Facebook

Министр внутренних дел Денис Монастырский должен обратить внимание на давление, которое полиция Николаева оказывает на местных жителей, участвующих в иске против Николаевского глиноземного завода (НГЗ) принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом активисты заявили 26 июля в Киеве, на митинге под МВД, пишет общественная организация "Стоп шлам" в своем Facebook.

"Делегация активистов ОО "Стоп шлам", которая приехала под стены МВД из Николаева совместно с патриотическими организациями сегодня, 26 июля 2021 года, публично обратились к министру Денису Монастырскому с просьбой обратить внимание и остановить давление, которое осуществляет николаевская полиция на местных жителей, участвующих в иске против Николаевского глиноземного завода (НГЗ) принадлежащего российскому олигарху Дерипаске. Постоянные обходы членов организации со стороны так называемых правоохранителей в рамках уголовного дела по заявлению НГЗ – продолжаются", – сказано в заявлении.

Николаевцы сообщили, что их обвиняют в мошенничестве, и назвали такие обвинения абсурдными.

"Оказывается, подача иска в суд для защиты своих экологических прав в рамках действующего законодательства и сугубо в правовом поле  – это в понимании НГЗ и их псевдо-правоохранителей мошенничество. И вместо того, чтобы просто закрыть дело ввиду явного отсутствия какого-либо состава преступления, следователь начал обход людей с рассказами: "Вам грозит срок, будете платить штраф, будете отвечать, если не выйдете из организации "Стоп шлам". Это возмутительное давление на активистов!" – написали они.

Обращения к руководству полиции Николаевской области были проигнорированы и не остановили давление на активистов, поэтому "Стоп шлам" отправил делегацию активистов во главе с Василием Орлом для передачи обращения министру внутренних дел с просьбой "разобраться с ситуацией и остановить беспредел".

"Мы все помним ситуацию в Славянске в 2014 году, когда местная милиция предала присягу и перешла на сторону пророссийских боевиков. Сегодня подобная ситуация происходит в Николаеве: полиция работает в интересах российского олигарха Дерипаски в то время, когда президент Украины и Совет национальной безопасности Украины продлевают против него санкции. НГЗ, Дерипаске и их пособникам нужно усвоить одно: нас не запугать. Справедливость победит! Борьба продолжается", – подытожили в общественной организации.

https://www.facebook.com/stopshlam/posts/382732863285819

Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Представители общественной организации "Стоп шлам" подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами".

Теги: МВД, экология, Николаев, экспертиза, правоохранители, Денис Монастырский, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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