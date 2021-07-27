Активисты из Николаева провели митинг под МВД в Киеве и призвали Монастырского остановить давление на пострадавших от НГЗ

Николаевцы сообщили, что их обвиняют в мошенничестве, и назвали такие обвинения абсурдными Фото: СТОП ШЛАМ / Facebook

"Делегация активистов ОО "Стоп шлам", которая приехала под стены МВД из Николаева совместно с патриотическими организациями сегодня, 26 июля 2021 года, публично обратились к министру Денису Монастырскому с просьбой обратить внимание и остановить давление, которое осуществляет николаевская полиция на местных жителей, участвующих в иске против Николаевского глиноземного завода (НГЗ) принадлежащего российскому олигарху Дерипаске. Постоянные обходы членов организации со стороны так называемых правоохранителей в рамках уголовного дела по заявлению НГЗ – продолжаются", – сказано в заявлении.

Николаевцы сообщили, что их обвиняют в мошенничестве, и назвали такие обвинения абсурдными.

"Оказывается, подача иска в суд для защиты своих экологических прав в рамках действующего законодательства и сугубо в правовом поле – это в понимании НГЗ и их псевдо-правоохранителей мошенничество. И вместо того, чтобы просто закрыть дело ввиду явного отсутствия какого-либо состава преступления, следователь начал обход людей с рассказами: "Вам грозит срок, будете платить штраф, будете отвечать, если не выйдете из организации "Стоп шлам". Это возмутительное давление на активистов!" – написали они.

Обращения к руководству полиции Николаевской области были проигнорированы и не остановили давление на активистов, поэтому "Стоп шлам" отправил делегацию активистов во главе с Василием Орлом для передачи обращения министру внутренних дел с просьбой "разобраться с ситуацией и остановить беспредел".

"Мы все помним ситуацию в Славянске в 2014 году, когда местная милиция предала присягу и перешла на сторону пророссийских боевиков. Сегодня подобная ситуация происходит в Николаеве: полиция работает в интересах российского олигарха Дерипаски в то время, когда президент Украины и Совет национальной безопасности Украины продлевают против него санкции. НГЗ, Дерипаске и их пособникам нужно усвоить одно: нас не запугать. Справедливость победит! Борьба продолжается", – подытожили в общественной организации.