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Угроза от ядовитых отходов Николаевского глиноземного завода в 40 раз выше, чем во время Венгерской катастрофы – СМИ

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11 лет назад венгерский завод оштрафовали на $647 млн за экологический ущерб
11 лет назад венгерский завод оштрафовали на $647 млн за экологический ущерб
Фото: rbc.ua

В Николаеве общественная организация "Стоп шлам" выступила против хранения на территории региона опасных отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама, но Министерство юстиции Украины встало на сторону их оппонентов, пишет агентство "РБК-Украина" в статье "Пустыня в Причерноморье: удастся ли предотвратить экологическую катастрофу от деятельности НГЗ". Авторы материала утверждают, что потенциальная угроза от хранилищ красного шлама на юге страны в 40 раз выше, чем во время катастрофы, произошедшей в Венгрии 11 лет назад.

Журналисты напомнили об аварии на венгерском предприятии в городе Айка, где из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось 1 млн 100 тысяч кубометров жидкого красного шлама.

В результате девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги, общая площадь поражения ядовитым веществом составила 40 км2, жидкие ядохимикаты затопили 400 частных домов, из зоны бедствия были эвакуированы 7 тысяч человек. Позже их переселили в другое место, а дома, в которых жили пострадавшие, пришлось снести, так как территория стала непригодной для проживания.

По информации "РБК-Украина", завод оштрафовали на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновна в катастрофе, в итоге национализировали.

В статье авторы указывают, что в случае подобной аварии Николаев получит больший ущерб, так как в хранилищах Николаевского глиноземного завода накопилось в 40 раз больше шлама, чем было в венгерском Айке. Представители общественной организации "Стоп шлам" подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн. После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

"Тем не менее, украинская власть в лице министра юстиции предпочитает занимать сторону бизнеса, а не людей, живущих в зоне потенциальной экологической катастрофы, – пишет агентство. – Накануне рассмотрения апелляции в ситуацию на стороне разрушителей экологии вмешалось Министерство юстиции. Оно решило наказать экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили моральный ущерб пострадавших от загрязнения экологии красным шламом. Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами", и, как уже сказано, его ведомство наказало экспертов".

Теги: экология, Николаев, Министерство юстиции, Венгрия, авария, отходы, экспертиза, апелляция, ущерб, пострадавшие, суд, Денис Малюська, компенсация, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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