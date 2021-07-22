Угроза от ядовитых отходов Николаевского глиноземного завода в 40 раз выше, чем во время Венгерской катастрофы – СМИ

Журналисты напомнили об аварии на венгерском предприятии в городе Айка, где из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось 1 млн 100 тысяч кубометров жидкого красного шлама.

В результате девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги, общая площадь поражения ядовитым веществом составила 40 км2, жидкие ядохимикаты затопили 400 частных домов, из зоны бедствия были эвакуированы 7 тысяч человек. Позже их переселили в другое место, а дома, в которых жили пострадавшие, пришлось снести, так как территория стала непригодной для проживания.

По информации "РБК-Украина", завод оштрафовали на $647 млн за экологический ущерб, а компанию, которая была виновна в катастрофе, в итоге национализировали.

В статье авторы указывают, что в случае подобной аварии Николаев получит больший ущерб, так как в хранилищах Николаевского глиноземного завода накопилось в 40 раз больше шлама, чем было в венгерском Айке. Представители общественной организации "Стоп шлам" подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн. После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

"Тем не менее, украинская власть в лице министра юстиции предпочитает занимать сторону бизнеса, а не людей, живущих в зоне потенциальной экологической катастрофы, – пишет агентство. – Накануне рассмотрения апелляции в ситуацию на стороне разрушителей экологии вмешалось Министерство юстиции. Оно решило наказать экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили моральный ущерб пострадавших от загрязнения экологии красным шламом. Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами", и, как уже сказано, его ведомство наказало экспертов".