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Сотрудники Николаевского глиноземного завода пикетировали апелляционный суд

На НГЗ считают, что предприятие атакуют рейдеры
На НГЗ считают, что предприятие атакуют рейдеры
Фото: delo.ua

Около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода 16 июля провели митинг под Апелляционным судом Николаевской области, выступая против решения о взыскании почти 10 млрд грн с предприятия в пользу малоизвестной общественной организации. Об этом пишет газета "Дело".

Как сообщает издание, суд 16 июля продолжил рассмотрение жалобы юристов завода на решение по иску общественной организации "Стоп шлам", которая требует взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за экологические нарушения. При этом в качестве доказательства используется психологическая экспертиза о "моральном вреде", который якобы был нанесен 1279 членам этой организации.

"Взыскание 9 млрд – это фактически смерть завода! Без работы и денег на жизнь останется 10 тыс. человек: работники и члены их семей. Псевдоэкологи и активисты из Киева, которых они наняли, ставят под угрозу одно из последних работающих промпредприятий Николавской области, которое одних только налогов платит больше 500 млн в год. Они покричат и уедут в Киев, а людям где работать?" – спросил глава профсоюза предприятия Алексей Медведь.

Представители завода считают иск "спланированной рейдерской атакой с участием подконтрольных рейдерам "активистов", "экологов", экспертов, выдавших нужную экспертизу, и суда, который просто игнорируют закон и здравый смысл".

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства, что в качестве пострадавших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей. Мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Уже даже Минюст назвал экспертизу незаконной! Но первая инстанция была глуха и слепа, теперь надеемся на апелляцию", – заявила начальник юротдела НГЗ Оксана Карпенко.

На митинге, пишет "Дело", присутствовали около 30 представителей организации "Стоп шлам". При этом некоторые из них не смогли сказать, где находится глиноземный завод.

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Теги: экология, Николаев, митинг, пикет, апелляционный суд, Стоп шлам, НГЗ
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