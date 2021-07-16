Сотрудники Николаевского глиноземного завода пикетировали апелляционный суд

Как сообщает издание, суд 16 июля продолжил рассмотрение жалобы юристов завода на решение по иску общественной организации "Стоп шлам", которая требует взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за экологические нарушения. При этом в качестве доказательства используется психологическая экспертиза о "моральном вреде", который якобы был нанесен 1279 членам этой организации.

"Взыскание 9 млрд – это фактически смерть завода! Без работы и денег на жизнь останется 10 тыс. человек: работники и члены их семей. Псевдоэкологи и активисты из Киева, которых они наняли, ставят под угрозу одно из последних работающих промпредприятий Николавской области, которое одних только налогов платит больше 500 млн в год. Они покричат и уедут в Киев, а людям где работать?" – спросил глава профсоюза предприятия Алексей Медведь.

Представители завода считают иск "спланированной рейдерской атакой с участием подконтрольных рейдерам "активистов", "экологов", экспертов, выдавших нужную экспертизу, и суда, который просто игнорируют закон и здравый смысл".

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства, что в качестве пострадавших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей. Мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Уже даже Минюст назвал экспертизу незаконной! Но первая инстанция была глуха и слепа, теперь надеемся на апелляцию", – заявила начальник юротдела НГЗ Оксана Карпенко.

На митинге, пишет "Дело", присутствовали около 30 представителей организации "Стоп шлам". При этом некоторые из них не смогли сказать, где находится глиноземный завод.