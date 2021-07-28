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Зеленский сменил руководство ВСУ, зарегистрирована первая смерть от "Дельты" в Украине. Главное за день

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Зеленский сменил почти все военное начальство в Украине
Зеленский сменил почти все военное начальство в Украине
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 28 июля.

Кадровые ротации в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергея Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).

Накануне, 27 июля, Зеленский сменил также главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного.

Кроме того, сегодня Кабмин согласовал увольнение главы Черниговской ОГА, жены Хомчака Анны Коваленко и назначение на эту должность заместителя гендиректора "Укргазвидобування" Вячеслава Чауса. Эти ротации должен еще утвердить Зеленский. 

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В Украине впервые официально зафиксирована смерть от штамма "Дельта"

По данным Минздрава, в Украине подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", один – летальный, умерший – врач из Киева

Кабмин изменил правила пересечения границы Украины из-за штамма "Дельта".

Зеленский считает, что Украина готова к новой волне коронавируса "на уровне европейских стран". В то же время он обратил внимание, что на многотысячном крестном ходе в Киеве люди были без масок

На сегодня в Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса. До конца этого года Украина получит более 47 млн доз вакцины против коронавируса от разных производителей, заявляют в Кабмине.

В Ивано-Франковской области самолет рухнул на дом

На частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Находившиеся в самолете четыре человека погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать.

В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк – и трое пассажиров – хасидов, граждан США

Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы.

Олимпиада 2020 в Токио 

По итогам пятого дня летних Олимпийских игр в Токио медальный зачет по-прежнему возглавляет Япония. Украина медалей в этот день не завоевала и находится на 52-м месте. 

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала победу в 1/4 финала Олимпиады и стала первой украинской теннисисткой, прошедшей в полуфинал одиночного разряда.

Кроме того, в полуфинал вышла каноистка Виктория Ус, выступив в гребном слаломе на каноэ-одиночке.

В мужском дзюдо украинец Кеджау Ньябали в 1/8 финала был дисквалифицирован за прием, который судьи сочли болевым захватом. 

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в Олимпиаде, в том числе трех украинцев, за недостаточное количество допинг-тестов за сезон.

"Северный поток – 2" собираются запускать

Компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что строительство российского газопровода "Северный поток – 2" завершено на 99%. Австрийский партнер "Газпрома", нефтегазовая компания OMV рассчитывает, что строительные работы завершат в конце августа и "газ может пойти в этом году".

Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию в Украине

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию.

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Теги: Кабинет Министров, авиакатастрофа, Олимпиада, крушение, электроэнергия, газопровод, ротация, Владимир Зеленский, ВСУ, медали, Олимпиада 2020, Минздрав, увольнение, Северный поток – 2, вакцина, коронавирус
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