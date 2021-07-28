В упавшем на дом самолете в Ивано-Франковской области погиб известный пилот-украинец и трое иностранцев

В разбившемся самолете, по данным СМИ, был известный летчик из Коломыи, его младший сын погиб в авиакатастрофе восемь лет назад Фото: dsns.gov.ua

В результате крушения погиб пилот и три пассажира. "По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в 13.58 пожар локализовали на площади 100 м², в 14.47 – потушили окончательно. Для этого понадобились 25 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС.

В полиции не называют имен погибших. Местное издание Kurs, а также ТСН со ссылкой на друзей погибшего пишут, что разбился профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые, председатель Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации Игорь Табанюк.

Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет и много лет развивал малую авиацию в Коломые. Организовал в этом городе много авиафестивалей. О нем неоднократно писали как местные, так и всеукраинские СМИ как о легендарном летчике и инструкторе. Однажды он пережил крушение и продержался шесть дней без воды и пищи после падения самолета в Гималаях.

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка, 23-летний Денис – полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью СМИ Игорь Табанюк тогда говорил: "Сын забрал мою смерть", пишет Kurs.

Личности иностранцев, бывших пассажирами самолета, еще устанавливают, но известно, что они граждане США, пишет "Страна" со ссылкой на источник в полиции. По словам источника, "это был обычный смотровой полет" – туристы-иностранцы, около 20 человек, приехали утром на аэродром и оплатили туристические полеты. Перед катастрофой борт осуществил пять успешных вылетов.