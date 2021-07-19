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В Германии разбился самолет, среди погибших – подростки

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Причины крушения пока не озвучены
Причины крушения пока не озвучены
Фото: Polizeiwarnung Anhalt-Bitterfeld / Facebook

18 июля в Германии на территории федеральной земли Саксония-Анхальт разбился легкомоторный самолет, есть погибшие. Об этом проинформировала в Facebook полиция района Анхальт-Биттерфельд.

"Три человека получили смертельные ранения, тяжелораненый пострадавший был отправлен в клинику на спасательном вертолете", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PolizeiwarnungAnhaltBitterfeld/posts/4430728853646038

Согласно фото, опубликованному полицией, самолет упал в поле рядом с лесопосадкой.

Газета Bild пишет, что крушение одномоторного польского самолета произошло недалеко от принадлежащего планерному клубу аэродрома в Реннериц (20 км от Галле).

Погибли 55-летний пилот самолета и подростки в возрасте 14 и 17 лет. Выжившего отправили в Галле, его возраст не указан, но он характеризуется как "тяжело раненый молодой пострадавший".

Причины авиакатастрофы пока не озвучены, идет расследование.

Теги: Германия, полиция, самолет, авиакатастрофа, аэродром, крушение, жертвы, пострадавшие, подростки, погибшие, пилот, Галле
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