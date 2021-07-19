В Германии разбился самолет, среди погибших – подростки

"Три человека получили смертельные ранения, тяжелораненый пострадавший был отправлен в клинику на спасательном вертолете", – говорится в сообщении.
Согласно фото, опубликованному полицией, самолет упал в поле рядом с лесопосадкой.
Газета Bild пишет, что крушение одномоторного польского самолета произошло недалеко от принадлежащего планерному клубу аэродрома в Реннериц (20 км от Галле).
Погибли 55-летний пилот самолета и подростки в возрасте 14 и 17 лет. Выжившего отправили в Галле, его возраст не указан, но он характеризуется как "тяжело раненый молодой пострадавший".
Причины авиакатастрофы пока не озвучены, идет расследование.