В Германии разбился самолет, среди погибших – подростки

Причины крушения пока не озвучены Фото: Polizeiwarnung Anhalt-Bitterfeld / Facebook

"Три человека получили смертельные ранения, тяжелораненый пострадавший был отправлен в клинику на спасательном вертолете", – говорится в сообщении.

Согласно фото, опубликованному полицией, самолет упал в поле рядом с лесопосадкой.

Газета Bild пишет, что крушение одномоторного польского самолета произошло недалеко от принадлежащего планерному клубу аэродрома в Реннериц (20 км от Галле).

Погибли 55-летний пилот самолета и подростки в возрасте 14 и 17 лет. Выжившего отправили в Галле, его возраст не указан, но он характеризуется как "тяжело раненый молодой пострадавший".

Причины авиакатастрофы пока не озвучены, идет расследование.