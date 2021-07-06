В России на Камчатке пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26. На его борту 28 человек

По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа, заявили в МЧС.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В авиакомпании "Камчатские авиалинии" сказали агентству, что крушение самолета пока не подтверждено. Транспортная прокуратура организовала проверку, идут поиски.

"Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна", – сообщили в правительстве Камчатского края.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту утраты связи с самолетом Ан-26 на Камчатке, сообщил "РИА Новости" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но наблюдалась сплошная низкая облачность.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что Ан-26 мог упасть в Охотское море при заходе на посадку в поселок Палана над заливом Шелехова вблизи угольного разреза поселка Палана. Среди основных причин рассматриваются плохая видимость, отказ техники и ошибка экипажа.