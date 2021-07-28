На Прикарпатье на дом упал спортивный самолет, погибло четыре человека – ГСЧС. Видео

После падения самолета на дом начался пожар Фото: if.dsns.gov.ua

Самолет упал около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.

После падения самолета начался пожар, его тушили 10 спасателей. В 13.58 пожар был локализован.

Фото: if.dsns.gov.ua

Позднее в ГСЧС уточнили, что погибли люди, летевшие в самолете.

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