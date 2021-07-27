Минюст Украины продает на аукционе два арестованных пассажирских самолета Boeing

Первый лот – Boeing 737-500 1990 года выпуска. Он может перевозить 114 пассажиров. Стартовая цена этого самолета – 26,8 млн грн.

Второй выставленный на продажу самолет – DC-9-83 (MD-83) производства компании McDonnell Douglas-Boeing. Его изготовили в 1991 году, а цена стартует от 13,8 млн грн. Этот самолет может перевозить 170 пассажиров.

Аукционы запланированы на 5 августа. Самолеты сейчас находятся на территории аэропорта "Борисполь".

На сайте аукциона отмечается, что самолеты находятся в ипотеке и принадлежат одному должнику на основании ипотечного договора от 2018 года. В июне 2020 года они были арестованы.