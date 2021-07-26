"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере

Соколюк с февраля 2020 года женат на фотографе Анастасии Зинченко, которой помогал эвакуироваться вместе с питомцем из Китая Фото: maxim.sokoliuk / Instagram

"Иногда мы забываем о мечтах, считаем их несвоевременными или несущественными. Но есть мечты, когда ты хочешь сделать что-то необычное, то, что хотел много лет. Каждый раз, когда летал на самолетах, я вспоминал об этом, и снова откладывал. По военной специальности я технический специалист войск ПВО (противовоздушной обороны) страны. Но с детства мечтал летать. Почему я не пошел осуществлять свою мечту и учиться на пилота, до сих пор объяснить не могу. Много лет я занимаюсь этим как хобби", – написал он.

Комментируя снимок, Соколюк отметил, что стал на шаг ближе к исполнению мечты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Соколюк (@maxim.sokoliuk)

Он также разместил видео, снятое во время занятий на симуляторе управления самолетом.

"Мечты сбываются", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Соколюк (@maxim.sokoliuk)