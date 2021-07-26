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26 июля, 2021
 
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"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере

Соколюк с февраля 2020 года женат на фотографе Анастасии Зинченко, которой помогал эвакуироваться вместе с питомцем из Китая
Соколюк с февраля 2020 года женат на фотографе Анастасии Зинченко, которой помогал эвакуироваться вместе с питомцем из Китая
Фото: maxim.sokoliuk / Instagram

Глава миграционной службы Украины Максим Соколюк 25 июля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен за штурвалом авиатренажера.

"Иногда мы забываем о мечтах, считаем их несвоевременными или несущественными. Но есть мечты, когда ты хочешь сделать что-то необычное, то, что хотел много лет. Каждый раз, когда летал на самолетах, я вспоминал об этом, и снова откладывал. По военной специальности я технический специалист войск ПВО (противовоздушной обороны) страны. Но с детства мечтал летать. Почему я не пошел осуществлять свою мечту и учиться на пилота, до сих пор объяснить не могу. Много лет я занимаюсь этим как хобби", – написал он.

Комментируя снимок, Соколюк отметил, что стал на шаг ближе к исполнению мечты.

Он также разместил видео, снятое во время занятий на симуляторе управления самолетом.

"Мечты сбываются", – подписал он ролик.

Контекст:

Соколюк возглавляет Государственную миграционную службу с декабря 2015 года.

В феврале 2020 года Соколюк женился на фотогрфе Анастасии Зинченко, которая известна как девушка с собачкой из Уханя. Это его второй брак. От предыдущих отношений у Соколюка есть двое детей.

Соколюк познакомился с Зинченко, когда помогал ей решить вопросы по организации эвакуации вместе с питомцем из Китая во время начала эпидемии коронавируса.О том, что между ним и Зинченко в тот период завязались личные отношения, Соколюк сообщил осенью 2020 года.

Теги: миграция, самолет, Государственная миграционная служба, Максим Соколюк
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