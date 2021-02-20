Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж

Фотограф Анастасия Зинченко, отказавшаяся в феврале 2020 года эвакуироваться в Украину без питомца, вышла замуж за своего бойфренда.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения Фото: Anastasia Zinchenko / Facebook

20 февраля глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил в Facebook, что заключил брак с фотографом Анастасией Зинченко, которая в феврале 2020 года отказалась возвращаться из китайского Уханя в Украину без своей собаки.

Соколюк выставил фотографии из загса и подписал их "20.02.2021. Люблю".

Аналогичный пост в своем аккаунте в Facebook сегодня выставила Зинченко.

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своей собаки, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией животного в Украину.

Спустя год после событий в Ухане, 13 февраля 2021 года, Зинченко, находясь с Соколюком на отдыхе на Занзибаре (Танзания), сообщила, что не может покинуть страну, так как сломался рейсовый самолет.

Соколюк и Зинченко стали одними из 180 туристов, которые после окончания отпуска вынуждены были несколько дней ждать, пока перевозчик предоставит им другой самолет.

16 февраля Соколюк и Зинченко в числе остальных туристов вернулись в Украину.