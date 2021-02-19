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19 февраля, 2021
 
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Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара

Блогер Анастасия Зинченко, известная тем, что во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в феврале 2020 года отказалась покидать страну без своего питомца, назвала недавнюю эвакуацию из Занзибара из-за поломки рейсового самолета "интересным воспоминанием".

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Зинченко познакомилась с Соколюком, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину
Зинченко познакомилась с Соколюком, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину
Фото: nastyazinchenko_ / Isntagram

Блогер Анастасия Зинченко, известная тем, что во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в феврале 2020 года отказалась покидать страну без своего питомца, 18 февраля в Instagram сообщила, что тогда решить ее проблему помогла огласка.

По словам Зинченко, этот же метод выручил ее и во время недавней трехдневной задержки рейса из Занзибара, где она отдыхала вместе со своим бойфрендом, главой Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максимом Соколюком, с которым познакомилась год назад в ходе решения организационных вопросов для эвакуации их Уханя своего питомца.

"Я не могу сравнить мои две ситуации и сказать, что они одинаковые. В этот раз я была с Максимом и мы поддерживали друг друга, помогали. Не волновались и просто ждали решения этой ситуации. Это интересное воспоминание и в эту ситуацию мог попасть любой человек", – подытожила она.

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину. 

Спустя год после событий в Ухане, 13 февраля 2021 года, Зинченко, находясь с Соколюком на отдыхе на Занзибаре (Танзания), сообщила, что не может покинуть страну, так как сломался рейсовый самолет. 

Соколюк и Зинченко стали одними из 180 туристов, которые после окончания отпуска вынуждены были несколько дней ждать, пока перевозчик предоставит им другой самолет.

16 февраля Соколюк и Зинченко в числе остальных туристов вернулись в Украину.

Теги: Китай, эвакуация, Максим Соколюк, отдых, Ухань, Анастасия Зинченко, Занзибар
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