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18 февраля, 2021
 
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Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара

Глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, после возвращения в Украину с отдыха на Занзибаре снялись раздетыми на снегу.

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Соколюк познакомился с Зинченко, когда помогал ей вместе с питомцем эвакуироваться в разгар пандемии коронавируса из Уханя
Соколюк познакомился с Зинченко, когда помогал ей вместе с питомцем эвакуироваться в разгар пандемии коронавируса из Уханя
Фото: maxim.sokoliuk / Isntagram

Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, известная тем, что во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в феврале 2020 года отказалась покидать страну без своего питомца, 17 февраля в Instagram разместила шуточное видео, показав, как они с бойфрендом телепортируются из Занзибара, где проводили отпуск, в Украину.

На видео Зинченко в купальнике, а Соколюк в плавках сперва запечатлены на занзибарском пляже , а потом в той же одежде – уже в Украине, стоя по щиколотку в снегу.

"Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев", – подписала ролик Зинченко.

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину. 

Спустя год после событий в Ухане, 13 февраля 2021 года, Зинченко, находясь с Соколюком на отдыхе на Занзибаре (Танзания), сообщила, что не может покинуть страну, так как сломался рейсовый самолет. Соколюк и Зинченко стали одними из 180 туристов, которые после окончания отпуска вынуждены были несколько дней ждать, пока перевозчик предоставит им другой самолет. 16 февраля Соколюк и Зинченко в числе остальных туристов вернулись в Украину.

Теги: зима, Танзания, Максим Соколюк, Анастасия Зинченко, Занзибар
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