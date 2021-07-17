Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины – Мамедов

"MH17 – трагедия, что в июле 2014-го унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинных намерениях РФ – вооруженной агрессии против Украины, которая продолжается до сих пор", – написал Мамедов.

#MH17-трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході * . Судовий процес у * відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ-збройна агресія проти * , що триває і досі.@JITMH17 @CourtMH17 pic.twitter.com/zFxd2xrq09 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 17, 2021

В годовщину катастрофы MH17 совместное заявление опубликовали министры иностранных дел стран Международной следственной группы – Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. Главы МИД подчеркнули, что полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в сбивании самолета MH17.

Признать ответственность и сотрудничать со следствием призвали РФ Соединенные Штаты.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Российской Федерацией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов", – заявили в посольстве США в Киеве в Twitter.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ответственность для виновных в катастрофе Boeing рейса MH17 неизбежна.