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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины – Мамедов

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Судебный процесс в Нидерландах откроет правду в истинных намерениях РФ, отметил Мамедов
Судебный процесс в Нидерландах откроет правду в истинных намерениях РФ, отметил Мамедов 
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

После авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом контролируемыми РФ силами в 2014 году, отношение мира к войне на востоке Украины изменилось. Такое мнение 17 июля в Twitter выразил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"MH17 – трагедия, что в июле 2014-го унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинных намерениях РФ – вооруженной агрессии против Украины, которая продолжается до сих пор", – написал Мамедов.

В годовщину катастрофы MH17 совместное заявление опубликовали министры иностранных дел стран Международной следственной группы – Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. Главы МИД подчеркнули, что полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в сбивании самолета MH17.

Признать ответственность и сотрудничать со следствием призвали РФ Соединенные Штаты.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Российской Федерацией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов", – заявили в посольстве США в Киеве в Twitter.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ответственность для виновных в катастрофе Boeing рейса MH17 неизбежна.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня 2021 года суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу. Последнее заседание суда этим летом провели 8 июня, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября. 

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, Донбасс, Малайзия, катастрофа, следствие, боевики, крушение, Бук, Boeing, трагедия, погибшие, Гюндуз Мамедов, суд, Офис генпрокурора, рейс, прокурор
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