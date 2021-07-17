Катастрофа MH17. США призвали РФ признать ответственность и сотрудничать со следствием

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Российской Федерацией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем РФ признать ответственность в сбивании самолета и полностью сотрудничать со следствием", – говорится в заявлении.

В видео, опубликованном посольством, временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что США остаются непоколебимым партнером Украины в поддержке борьбы с российской агрессией.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности является неизменной. Мы глубоко сочувствуем друзьям и семьям жертв катастрофы и призываем к справедливости от имени 298 мирных граждан, потерявших жизни семь лет назад.