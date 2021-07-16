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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу рейса МН17

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Boeing 777, летевший рейсом MH17, потерпел крушение вблизи Тореза
Boeing 777, летевший рейсом MH17, потерпел крушение вблизи Тореза
Фото: EPA

Евросоюз ожидает от России принятия ответственности за катастрофу рейса МН17 в небе над Донбассом. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 16 июля по случаю седьмой годовщины трагедии. Текст документа опубликован на сайте Европейского совета.

Европейский союз заявил о полной поддержке усилий по установлению истинной причины трагедии и привлечении виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

"ЕС принимает к сведению все шаги, которые были предприняты, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать в установлении ответственности, в том числе посредством трехсторонних переговоров между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией в связи с крушением рейса MH17", – отмечается в заявлении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня 2021 года суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу. Последнее заседание суда этим летом провели 8 июня, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября. 

Теги: ООН, самолет, Донбасс, катастрофа, крушение, MH17, ДНР, Европейский союз, Boeing, трагедия, Жозеп Боррель
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