Зеленский в годовщину катастрофы MH17: Ответственность неизбежна!

Зеленский: Грусть и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир Фото: EPA

"Грусть и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность неизбежна!" – написал глава государства.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Как пишет пресс-служба президента, он заявил, что мир и Украина помнят о жертвах катастрофы.

"Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности.