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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Главы МИД пяти стран опубликовали совместное заявление в годовщину катастрофы MH17

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Самолет рейса MH17 был сбит в 2014 году
Самолет рейса MH17 был сбит в 2014 году
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Международной следственной группы – Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии – сделали совместное заявление в годовщину катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

Министры заявили, что их мысли – с погибшими и их семьями и близкими.

"Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить страдания и горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о произошедшем", – говорится в заявлении.

Главы МИД также подчеркнули, что полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в сбивании самолета MH17.

"Мы еще раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и их близким за трагедию со сбиванием самолета MH17", – заявили руководители дипломатических ведомств.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня 2021 года суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу. Последнее заседание суда этим летом провели 8 июня, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия, MH17
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