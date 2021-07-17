Главы МИД пяти стран опубликовали совместное заявление в годовщину катастрофы MH17

Министры заявили, что их мысли – с погибшими и их семьями и близкими.

"Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить страдания и горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о произошедшем", – говорится в заявлении.

Главы МИД также подчеркнули, что полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в сбивании самолета MH17.

"Мы еще раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и их близким за трагедию со сбиванием самолета MH17", – заявили руководители дипломатических ведомств.