Зеленский: Мы готовы к новой волне коронавируса на уровне европейских стран

"Каждая волна ковида зависит от нескольких вещей. Готовимся ли мы к осени? Мы готовы, этого не было. Это касается больниц, койко-мест, количества "скорых", надбавок медикам - здесь мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран и точно не хуже. Что касается больниц и кислорода - я считаю, здесь мы готовы лучше, чем много европейских стран", - сказал Зеленский.
Он объяснил свои слова тем, что Украине удалось в сжатые сроки построить много инфраструктуры.
"В некоторых общинах бывает, что не дают зарплаты медикам. В Харьковской области медики перекрывали дорогу. Разобрались. Вопрос иногда зависит в кадровом составе. Это очень острый вопрос", - сказал Зеленский.
При этом Зеленский отметил, что в решении вопроса вакцинации Украина "не полностью готова".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 июля, в Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса. В Украине подтвердили 2,25 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.