Зеленский: Мы готовы к новой волне коронавируса на уровне европейских стран

"Каждая волна ковида зависит от нескольких вещей. Готовимся ли мы к осени? Мы готовы, этого не было. Это касается больниц, койко-мест, количества "скорых", надбавок медикам - здесь мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран и точно не хуже. Что касается больниц и кислорода - я считаю, здесь мы готовы лучше, чем много европейских стран", - сказал Зеленский.

Он объяснил свои слова тем, что Украине удалось в сжатые сроки построить много инфраструктуры.

"В некоторых общинах бывает, что не дают зарплаты медикам. В Харьковской области медики перекрывали дорогу. Разобрались. Вопрос иногда зависит в кадровом составе. Это очень острый вопрос", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что в решении вопроса вакцинации Украина "не полностью готова".