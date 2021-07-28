Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку

Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Президент поставил новые задания

– Анна, мы общались с вами на прошлой неделе и вы были полны решимости и дальше работать в Черниговской области и реализовывать поставленные вам задачи. Однако сегодня, 28 июля, стало известно о том, что Кабинет Министров согласовал вашу отставку. Можете пояснить, что произошло и куда вы уходите?

– Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Это решение президента. Я его не комментирую, а как член команды соглашаюсь и выполняю. О новых планах расскажу в ближайшем будущем.

В интервью, которое ранее вам дала, ничего не изменилось, подтверждаю каждое слово.

Ниже полный текст интервью, записанного 22 июля 2021 года.

В Чернигове работает целая женская команда во главе области



– В октябре прошлого года вы стали первой женщиной на посту председателя Черниговской облгосадминистрации. Каково было в таком статусе?

– На тот момент, я была единственной женщиной-губернатором в команде президента Владимира Зеленского. Затем женщины – главы ОГА появились в Харькове, Кировограде и Ивано-Франковске. В украинском обществе женщинам, чтобы достичь чего-то и чтобы окружению это не казалось случайностью, приходится работать вдвое больше, чем мужчинам.

В украинском публичном управлении многие женщины представлены в среднем звене и совсем немного – на топ-уровне. Это мы видим во многих сферах. Например, в Украине тысячи женщин-полковников, а генералов – всего три. Но в последние годы президент и его команда, которая курирует региональную политику, показывают новое для Украины отношение к вопросу гендерного равенства. Поэтому мы можем говорить, что в Чернигове работает не одна женщина – председатель ОГА, а целая женская команда во главе области.

– У вас еще и заместители – женщины? Это такой управленческий эксперимент?

– Можно считать это экспериментом. Реально женской команде поручили одну из самых сложных областей с последними местами в рейтингах по заработной плате и безработице, еще и с политическим кризисом в облсовете. Сегодня наша женская команда постепенно преодолевает все эти проблемы.

Первый заместитель – Елена Бойко – один из лучших специалистов в Украине в сфере региональной политики, с огромным опытом. Жанна Шерстюк – адвокат, проявила себя мощным антикризисным менеджером в вопросах борьбы с пандемией COVID-19. Елена Дума – смогла дать положительную динамику в борьбе с задолженностью по заработной плате в регионе (мы первые в Украине по темпам погашения). Она же сделала социальное и туристическое направление приоритетами ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА 15 октября 2020 года. Фото: president.gov.ua

С одной стороны, задача перед нашей командой, поставленная президентом, действительно очень сложная: вывести из кризиса большой депрессивный регион. Но с другой, если этот замысел будет удачным, мы покажем всем женщинам Украины пример, который вдохновляет идти во власть, в политику, участвовать в решении проблем государственного масштаба наравне с мужчинами.

– Похоже на какой-то стратегический расчет: если справиться с ситуацией не получится, будет оправдание – женщины...

– Но мы справляемся. Конечно, вместе со страной и всем миром переживаем пандемию, войну. Сейчас Черниговская область среди лидеров по темпам роста средней заработной платы, преодолен политический кризис в облсовете, у нас очень эффективное теперь сотрудничество со всеми общинами. Благодаря программе президента "Большое строительство" начался капитальный ремонт объектов, которые были вне поля зрения государства десятки лет.

Мне с Маричкой помогает семья, и она находится со мной на работе, иногда даже путешествует областью

– За время госслужбы вы часто сталкивались с дискриминацией, сексизмом, предубеждениями?

– Все, что вы перечислили, имеет довольно значительное место в украинском обществе. Еще стоит упомянуть об эйджизме. Я, правда, больше сталкиваюсь с реверсивным эйджизмом (дискриминация молодых по возрастному признаку). Но чем больше активных молодых женщин будет в различных управленческих сферах, тем быстрее эти стереотипы уйдут в прошлое. Трудно их преодолевать, потому что они создавались веками.

– Когда вы вступили в должность, вы были беременны. И очень часто звучали сомнения, сможете ли вы выполнять свою работу в таком положении. Вас это задевало?

– Стрессоустойчивость – мой конек, как говорится. Но, помню, как только пришла на должность, сразу объявила 10 приоритетов в своей работе, а местную прессу больше интересовало, собираюсь ли я в декрет, чем то, что я собираюсь делать в сложном регионе. Надо отдать должное, когда такие выпады были публичными, то другие женщины, с которыми я даже не знакома, заступались. И было приятное ощущение "сестринства".

– Вам лично сейчас трудно совмещать работу мамы и губернатора?

– У меня есть знакомая, американский эксперт по вопросам нацбезопасности и обороны. Когда она работала в аналитическом центре, на ее столе стояло фото с маленькими детьми. И как-то коллега-мужчина поинтересовался, не жалеет ли она, что не уделяет им времени, а сидит на работе. Она ответила, что все ее усилия на работе – это для них. Сейчас она – заместитель министра обороны США.

Мне с Маричкой помогает семья. Дочка находится со мной на работе, иногда даже путешествует по области. Думаю, скоро Маричка начнет различать, чем капитальный ремонт дороги отличается от текущего среднего ремонта.

– Не пожалели, что согласились на такую работу?

– Это не про сожаление, желание держаться или бросить, когда устал. Это, скорее, об отношении к такой работе в принципе. Это об уникальной возможности объединить таланты многих людей для решения самых сложных вопросов. Каждый из нас был на условной кухне, где говорят о том, что в стране ничего не меняется к лучшему. Мой ответ на все эти разговоры: браться и менять к лучшему.

Особенностью этого года станет начало реализации двух проектов для Черниговской области – креативный хаб для молодежи и областной филармонический центр

– Вы пришли в регион, который жил по каким-то своим правилам, договоренностям. Опыта управления такими большими структурами у вас не было. Сложно было разобраться, что к чему, ставили вам палки в колеса?

– На должность я пришла после работы в Верховной Раде, Офисе президента и Минрегионе. Но действительно, работа во главе области очень отличается от предыдущего опыта. Здесь эффективность зависит не только от меня и команды, но и от баланса интересов региональных элит. Было сразу важно объяснить всем, что теперь живем по новым правилам. Главное из них – нулевая толерантность к коррупции. И ни для кого исключений из этого правила не будет.

Коваленко: Наша главная проблема – действующая формула финансирования больниц. Фото: Anna Kovalenko / Facebook

– Удалось наладить контакт с органами местного самоуправления?

– Это был прыжок в горящий поезд с целью потушить пожар на ходу. Бюджет облсовет принял одним из последних в Украине. Но теперь ситуацию удалось изменить, областные политики перестали выяснять отношения через СМИ – зашли в конструктив. Мой кабинет открыт для каждого депутата облсовета, и сейчас мы уже начали консультации относительно бюджетного процесса 2022 года. Надеюсь, нам в этом году удастся принять бюджет одними из первых в Украине.

Мы несем ответственность в рамках программ, финансируемых из государственного бюджета, и программ при поддержке Европейского союза. В рамках одной из таких программ наша область стала лидером по количеству проектов и объему финансирования – это программа секторальной поддержки Европейского союза (объем 55 млн грн или 10% от конкурса финансирования по Украине).

– Какие задачи, которые ставили вы сами и президент, удалось реализовать, а что не удалось?

– Президент ставит глобальную задачу изменить к лучшему качество жизни каждого гражданина. Также важно, чтобы каждый украинец чувствовал себя частью этих изменений. На это направлены все инициативы президента, такие как "Большое строительство", "Активные парки", "Сельская медицина", "Способная школа" и другие.

В прошлом году область была одной из тех, кто лучше выполнил проекты в рамках инициативы "Большое строительство". Сейчас у нас дороги строятся по всей области. Масштабы ремонтов на самом деле рекордные за последнее десятилетие. Восстанавливаем 182 км дорог государственного значения и 98 км местных дорог. На днях я посетила ремонт дороги между селами Сергеевка и Яблоновка. Там дорога не видела хоть какого-то ремонта более 40 лет!

В этом году мы начали строительство семи новых объектов, не считая дорог. На начальном этапе запуска были определенные трудности, в первую очередь связанные с моим бескомпромиссным отношением к проявлениям коррупции. Но все проблемные вопросы на сегодня решены, и мы двигаемся по намеченному графику реализации этих проектов. Особенностью этого года станет начало реализации двух развивающих экономику проектов для Черниговской области – креативный хаб для молодежи и областной филармонический центр.

Также хочу упомянуть о недавней уникальной ситуации, когда в условиях максимальной концентрации российских войск на границе с Украиной нам прогнозировали, что мы не соберем резервистов на обучение теробороне. Мы изучили общественное мнение по этому вопросу, провели системную подготовку к учениям и разъяснительную работу. В итоге в первый же день собрания получили явку резервистов больше, чем планировали – на уровне 102%.

Ненормально, когда в украинских населенных пунктах телесигнал вражеской страны принимается лучше, чем национальный

– COVID-19 как повлиял на регион? У вас много разбросанных по всей области небольших сел и ужасные дороги, а оказывать медицинскую помощь нужно.

– Черниговская область сейчас на третьем месте в Украине по количеству привитых против COVID-19. У нас для реализации второго этапа вакцинации создано 152 временных пункта вакцинации в учреждениях здравоохранения. Задействованы 26 мобильных бригад. Остатков вакцины на сегодня достаточно, чтобы обеспечить ею всех желающих: на складах области еще почти 90 тыс. доз. Фактически получить вакцину сегодня может каждый.

Но если говорить о состоянии медицинской инфраструктуры в целом, то наша главная проблема – действующая формула финансирования больниц. Она не учитывает плотности населения в регионах. Поэтому Черниговская область, которая является одновременно одной из крупнейших по площади и наименьшей – по населению, получает недостаточное финансирование. Мы уже подали в правительство предложения о применении к полесским территориям коэффициента 1,3 при финансировании медицины. На недавнем выездном заседании правительства в Чернигове эта инициатива получила одобрение. Сейчас прорабатываем детали.

Коваленко: Усиление телевизионного сигнала в пограничных районах Черниговской области – это вопрос национальной безопасности. Фото: Anna Kovalenko / Facebook

– Еще в области в большом количестве сел нет интернета и даже мобильной связи. Люди позвонить друг другу не могут, не то что воспользоваться услугами в приложении "Дія".

– Опять же, специфика региона – большая площадь и малая плотность населения. Это и стало причиной относительно плохого покрытия мобильной связью и интернетом. Мы находимся в постоянном контакте с мобильными операторами, готовимся к подписанию меморандума, согласно которому предоставим максимальное содействие для установки новых станций. А для прокладки оптоволоконного интернета мы уже выиграли конкурс на финансирование от Минцифры. И не просто выиграли, а стали абсолютными лидерами по количеству населенных пунктов, которые получат финансирование. Можем уверенно прогнозировать положительную динамику в решении этих проблем.

– Черниговская область – приграничный регион, соседствующий с недемократической Беларусью и агрессивной Россией. Влияют ли они на ситуацию в регионе?

– Безусловно, влияют. Поэтому на правительственном уровне мы инициировали рассмотрение вопроса об усилении телевизионного сигнала в пограничных районах Черниговской области, граничащих с РФ и Белоруссией. Ненормально, когда в украинских населенных пунктах телесигнал вражеской страны принимается лучше, чем национальный. Постепенно решаем проблему. В этом году усилили, в частности, сигнал Общественного телевидения в Новгород-Северском районе. Но в целом надо ускорить решение этого вопроса. По моему мнению, это проблема не техническая и не телевизионная – она прежде всего касается национальной безопасности.