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У Хомчака родилась дочь

Глава Черниговской облгосадминистрации и супруга главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака Анна Коваленко сообщила, что дочь назвали Марией.

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Хомчак стал отцом
Хомчак стал отцом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Глава Черниговской облгосадминистрации и супруга главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака Анна Коваленко 11 января родила дочь. Об этом она проинформировала в Facebook. 

"Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", – написала она и опубликовала снимок, на котором запечатлены руки взрослого и ребенка. Других деталей она не сообщала. 

По информации "Обозревателя", глава Черниговской ОГА планирует находиться в декретном отпуске всего месяц. В это время обязанности Коваленко, вероятно, будет исполнять ее заместитель Александр Савченко. 

https://www.facebook.com/anna.kovalenko.399/posts/10224512996109315

О том, что 53-летний Хомчак и 29-летняя Коваленко женились, стало известно 15 октября 2020 года. Точную дату бракосочетания не называли, но по данным "Обозревателя", Хомчак и Коваленко встречались полгода.

Хомчак родился в 1967 году во Львове. Окончил Московское высшее военное командное училище и Национальную академию обороны Украины. С 1988-го по 1992 год проходил службу в составе советских войск в Германии и в Беларуси. В Вооруженных силах Украины – с 1993 года. Служил в 24-й и 72-й механизированных бригадах, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014–2015 годах был командующим сектором "Б". Затем до 2017 года был первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, в 20172019 годах – главный инспектор Министерства обороны. С 2019 года – начальник Генерального штаба  главнокомандующий ВСУ. Звание генерал-полковника Хомчаку было присвоено в декабре 2019 года.

В декларации за 2019 год Хомчак не указывал членов семьи. 

Коваленко родилась в 1991 году в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (магистр театроведения), учится в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Во время учебы в университете работала журналисткой. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства, входила в женскую сотню Самообороны Майдана. После революции была советником нескольких министров обороны. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа", но практически сразу сложила депутатский мандат: в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил ее заместителем руководителя Офиса президента. В апреле 2020 года Коваленко уволили с этой должности, в мае она стала заместителем министра развития общин и территорий, а в октябре – главой Черниговской ОГА. Коваленко – первая женщина, назначенная руководителем области во время каденции Зеленского.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черниговская область, Анна Коваленко, Руслан Хомчак, ребенок
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