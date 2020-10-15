Черниговской областью будет руководить женщина. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область.

До назначения главой ОГА Коваленко работала в Министерстве развития общин и территорий Украины Фото: Anna Kovalenko / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября во время визита в Черниговскую область представил нового главу областной государственной администрации Анну Коваленко. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться председателями областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтобы глава государства.

Коваленко отметила, что хорошо понимает проблемы, с которыми сталкивается Украина, а также перспективы и стремление региона.

Указ № 430/2020 о назначении Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА Зеленский подписал 13 октября. В тот же день президент своим указом №429/2020 освободил от должности прежнего главу ОГА Андрея Прокопенко.

Активистка Майдана, бывший депутат Верховной Рады от "Слуги народа", Коваленко работала в Офисе президента Украины с 4 сентября 2019 года по 22 апреляя 2020 года.

До назначения главой Черниговской ОГА Коваленко работала на должности заместителя министра развития общин и территорий Украины. Она является главой правления гуманиарной миссии "Женская сотня".