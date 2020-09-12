Глава Черниговской ОГА подал в отставку

По словам черниговского губернатора Андрея Прокопенко, его лишили влияния на кадровую политику, поэтому он не видит смысла оставаться на этой должности.

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал в отставку, не проработав и года на своем посту. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook 12 сентября.

"Основная причина заключается в том, что я фактически лишен влияния на формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", – сказал он.

Прокопенко добавил, что не хочет усугублять конфликт, потому что он "вредит обеим сторонам, а в нашем случае он может вредить президенту и нашей политической силе". Он не уточнил, кого считает второй стороной конфликта.

Политтехнолог Прокопенко руководил избирательным штабом "Слуги народа" в Одесской области на парламентских выборах. 1 ноября 2019 года он был назначен главой Черниговской ОГА.