Хомчак женился на главе Черниговской ОГА. У них 24 года разницы

53-летний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заключил брак с главой Черниговской облгосадминистрации Анной Коваленко, которой в мае исполнилось 29 лет. По данным "Обозревателя", до замужества пара встречалась полгода.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился на Анне Коваленко, которая 13 октября была назначена главой Черниговской облгосадминистрации. Эту информацию Коваленко подтвердила Общественному 15 октября.

Первым об их бракосочетании написал Telegram-канал "Силовой".

"Анне со времен работы журналистом не была чужда военная тематика, а после назначения на высокие должности о своем будущем муже отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. При этом ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака", – сообщили авторы паблика.

В мае 2019 года, после назначения Хомчака главнокомандующим ВСУ, Коваленко написала в Facebook: "Думаю, господин [Виктор] Муженко передает войско в надежные руки. Генерал Хомчак – опытный человек. Не бывает хороших армий без опытных генералов. Очень адекватное решение".

Когда именно пара расписалась, не сообщается. По данным "Обозревателя", Хомчак и Коваленко встречались полгода. По словам источника издания, торжественных празднований пара пока не планирует из-за пандемии – оба недавно перенесли коронавирусную инфекцию.

Главнокомандующий ВСУ, по информации "Обозревателя", развелся в 1993 году, для Коваленко это первый брак.

У Хомчака и Коваленко 24 года разницы: ему 53 года, а ей – 29.

Хомчак родился в 1967 году во Львове. Окончил Московское высшее военное командное училище и Национальную академию обороны Украины. С 1988-го по 1992 год проходил службу в составе советских войск в Германии и в Беларуси. В Вооруженных силах Украины – с 1993 года. Служил в 24-й и 72-й механизированных бригадах, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014–2015 годах был командующим сектором "Б". Затем до 2017 года был первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017–2019 годах – главный инспектор Министерства обороны. С 2019 года – начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ. Звание генерал-полковника Хомчаку было присвоено в декабре 2019 года.

Коваленко родилась в 1991 году в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (магистр театроведения), учится в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Во время учебы в университете работала журналисткой. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства, входила в женскую сотню Самообороны Майдана. После революции была советником нескольких министров обороны. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа", но практически сразу сложила депутатский мандат: в сентябре 2019 года Зеленский назначил ее заместителем руководителя Офиса президента. В апреле 2020 года Коваленко уволили с этой должности, в мае она стала заместителем министра развития общин и территорий, а в октябре – главой Черниговской ОГА. Коваленко – первая женщина, назначенная руководителем области во время каденции президента Владимира Зеленского.