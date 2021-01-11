55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова заявила, что их ожидает новый этап жизни. Она опубликовала снимки с фотосессии, на которых видно ее округлившийся живот.

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой ждут ребенка. Об этом 10 января сообщила Репяхова на своей странице в Instagram.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

"Поздравляю! Внимательные подписчики уже заметили раньше! Здоровья крепкого! Это огромнейшее счастье", – прокомментировала публикацию elenka.skripnichenko.

"Это было ожидаемо", – написала s_korolchuk.

Павлик также опубликовал на своей странице фотографию с фотосессии с супругой, на которой видно ее округлившийся живот, однако не комментировал публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

8 января Репяхова рассказывала, что вместе с супругом находятся на отдыхе на горнолыжном курорте Буковель.

В сентябре женщина заявляла, что хочет троих детей и назвала бы их Миша, Люба и Витя.

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.