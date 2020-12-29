Названы пол, имя и вес первого ребенка американской актрисы Эммы Робертс.

29-летнаяя американская актриса Эмма Робертс родила первенца. Об этом сообщило издание TMZ.

Роды прошли в воскресенье, 27 декабря. Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе. Ему дали имя Родос. Вес – около 9 фунтов (примерно 4 килограмма).

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Это первый ребенок Эммы Робертс и ее бойфренда, 35-летнего манекенщика и модели Гарретта Хедлунда. Их роман начался весной 2019 года. До этого у Робертс были отношения с Ваном Питерсом, а у Хедлунда – с актрисой Кристен Данст.

Эмма Робертс приходится племянницей голливудской актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".