29-летнаяя американская актриса Эмма Робертс родила первенца. Об этом сообщило издание TMZ.
Роды прошли в воскресенье, 27 декабря. Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе. Ему дали имя Родос. Вес – около 9 фунтов (примерно 4 килограмма).
Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Это первый ребенок Эммы Робертс и ее бойфренда, 35-летнего манекенщика и модели Гарретта Хедлунда. Их роман начался весной 2019 года. До этого у Робертс были отношения с Ваном Питерсом, а у Хедлунда – с актрисой Кристен Данст.
Эмма Робертс приходится племянницей голливудской актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".