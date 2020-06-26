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26 июня, 2020
 
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Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем

Племянница Джулии Робертс, 29-летняя звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна от своего бойфренда, 35-летнего актера и модели Гаррета Хедлунда.

Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года
Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года
Фото: ЕРА

29-летнаяя американская актриса Эмма Робертс беременна первенцем, сообщает издание  Us Weekly.

Отцом ребенка является 35-летний актер и модель Гаррет Хедлунд. 

Фото: ЕРА
Робертс родит Хедлунду ребенка. Фото: ЕРА

29-летняя Эмма Робертс приходится племянницей актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".

Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года.

До этого актриса была помолвлена с актером Эваном Питерсом. Пара познакомилась на съемках фильма “Взрослый мир” в 2012 году. 

Фото: ЕРА
Робертс и Питерс были помолвлены. Фото: ЕРА

Хедлунд до встречи с Робертс встречался с актрисой Кристен Данст.

Теги: США, беременность, актриса, Эмма Робертс
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