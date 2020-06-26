Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем

Племянница Джулии Робертс, 29-летняя звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна от своего бойфренда, 35-летнего актера и модели Гаррета Хедлунда.

Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года Фото: ЕРА

29-летнаяя американская актриса Эмма Робертс беременна первенцем, сообщает издание Us Weekly.

Отцом ребенка является 35-летний актер и модель Гаррет Хедлунд.

Робертс родит Хедлунду ребенка. Фото: ЕРА



29-летняя Эмма Робертс приходится племянницей актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".

Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года.

До этого актриса была помолвлена с актером Эваном Питерсом. Пара познакомилась на съемках фильма “Взрослый мир” в 2012 году.