Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем

29-летнаяя американская актриса Эмма Робертс беременна первенцем, сообщает издание Us Weekly.
Отцом ребенка является 35-летний актер и модель Гаррет Хедлунд.
29-летняя Эмма Робертс приходится племянницей актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".
Робертс и Хедлунд впервые появились вместе на публике в марте 2019 года.
До этого актриса была помолвлена с актером Эваном Питерсом. Пара познакомилась на съемках фильма “Взрослый мир” в 2012 году.
Хедлунд до встречи с Робертс встречался с актрисой Кристен Данст.