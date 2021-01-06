"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа

Российская певица Кристина Орбакайте показала, как развлекаются ее дочь, Клавдия Земцова, и супруг, бизнесмен Михаил Земцов.

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала видео своей восьмилетней дочери Клавдии и 42-летнего супруга, Михаила Земцова. В ролике они танцуют перед камерой.



"Каникулы", – написала Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали видео.

"Какая Клава стройная, высокая, а ноги... Красивые и длинные. Модель уже готовая", – написала cheremisova57.

"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы", – отметила liudmilamorozova9141.

Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).