Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА. Он заменит на этой должности жену Хомчака

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. Он отметил, что последние шесть лет работал в компании "Укргазвидобування" на должностях директора по направлению, а сейчас находится на должности заместителя гендиректора.

Первым шагом в новой должности Чаус назвал налаживание диалога с территориальными общинами. Кроме того, Чаус обратил внимание на проблемы области в сфере здравоохранения.

"Темпы и динамика исполнения проектов в Черниговской области крайне низкие. Это нужно менять немедленно и радикально", – отметил он.