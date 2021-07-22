Советник Госдепа объяснил, почему еще не назначен спецпредставитель США по Украине

Советник Госдепа Шолле: У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях – это президент США Байден Фото: FCBuzz Events﻿ / Facebook

Журналист агентства спросил у Шолле, будет ли назначен в ближайшем будущем спецпредставитель США по Украине.

"У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях – это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше, чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь [США Энтони] Блинкен – тоже", – ответил Шолле.

Советник Госдепартамента добавил, что Блинкен поручил ему провести в Киеве переговоры с украинскими партнерами.

"Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства – что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее", – подчеркнул Шолле.